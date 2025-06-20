Tunceli’de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Tunceli’de il asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı. Tunceli Valiliği Gamer toplantı salonunda, Vali Şefik Aygöl’ün başkanlığında bu önemli toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya il genelinde görev yapan kurum amirleri de katıldı. Toplantıda, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

GÜVENLİK STRATEJİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Asayişin güvence altına alınması, mali ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla etkin bir şekilde mücadele stratejileri, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması ve dijital ortamlarda işlenen suçlara karşı alınacak önlemler gibi konular kapsamlı olarak değerlendirildi. Ayrıca trafikte can ve mal güvenliğini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı. Vali Şefik Aygöl, Tunceli’de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm güvenlik birimlerinin her zaman görev başında olduğunu ve tam teyakkuz halinde çalıştıklarını belirtti.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplantının sonunda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınan kararların uygulamaya hızlı bir şekilde geçirilmesine yönelik bir mutabakata varıldı. Tunceli Valiliği, “Huzur Şehri Tunceli” anlayışı ile kamu düzenini sağlama çalışmalarının kararlılıkla süreceğini duyurdu.