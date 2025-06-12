Tunceli’de Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı

OLAYIN DETAYLARI

Tunceli’de, rampada park halindeyken freninin boşaldığı iddia edilen bir hafriyat kamyonu geri hareket ederek 5 araca çarptı. Bu olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde, Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşti.

KAMYONUN HAREKETİ

Freni boşaldığı belirtilen hafriyat kamyonu, geri hareket ederek bir binanın önünde park halde bulunan 4 otomobil ve 1 minibüse çarptı. Çarpma sonucu araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.