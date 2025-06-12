Haberler

Tunceli’de Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı

OLAYIN DETAYLARI

Tunceli’de, rampada park halindeyken freninin boşaldığı iddia edilen bir hafriyat kamyonu geri hareket ederek 5 araca çarptı. Bu olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde, Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşti.

KAMYONUN HAREKETİ

Freni boşaldığı belirtilen hafriyat kamyonu, geri hareket ederek bir binanın önünde park halde bulunan 4 otomobil ve 1 minibüse çarptı. Çarpma sonucu araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in İran’a Saldırısı Tahran’da Görüldü

İsrail'in saldırısı sonrası Tahran'da hasar belirginleşti. Yıkılan binalar ve yükselen dumanlar, sabahın erken saatlerinde şehri sarhoş etti.
Haberler

İsrail İle İran Arasında Çatışma Yaşandı

İsrail, İran'a füze saldırısı düzenleyerek önemli komutanları hedef aldı. İran basını, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü duyurdu. Diğer komutanların da hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.