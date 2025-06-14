Tunceli’de iki araç çarpıştı, 7 yaralı

TUNCELİ’DE KAZA SONUCU 7 YARALI

Tunceli’de meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Osman B’nin kullandığı 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P. yönetimindeki 44 FS 352 plakalı otomobil, Tunceli- Pertek kara yolu Mercimek köyü civarında çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının ardından olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin gayretiyle araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.