Tunceli’de Kadın Girişimci Akademisi Başlıyor

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN EĞİTİM PERİYODU BAŞLIYOR

Kadın girişimcilerin bilgi ve yönetim yeteneklerini artırmak, iş yaşamında sürdürülebilir varlıklarını güçlendirmek için hazırlanan Türkiye Kadın Girişimci Akademisi yeni eğitim dönemini Tunceli’de başlatıyor. Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ortaklığıyla 2012 yılında başlayan Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimlerini destekleme hedefiyle ilerliyor. Tunceli’deki kadın girişimcilerin katılımıyla 17 Eylül tarihinde açılacak program, TOBB Tunceli İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

EĞİTİMLERİ KAPSAYAN TARİHLER VE BAŞVURULAR

17 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitimler için başvurular, 10 Eylül 2025’e kadar garantibbvakadingirisimci.com adresinden yapılabiliyor. Ayrıca 15-16 Eylül tarihlerinde çevrimiçi başvuru yapan girişimcilerle Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nda ön görüşmeler yapılacak. Eğitimler, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, Boğaziçi Üniversitesi’nin deneyimli akademisyenleri ve uzman profesyonelleri tarafından hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak sağlanacak.

KONULAR VE EĞİTİM İÇERİĞİ

Katılımcılar, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sunan konularda bilgi edinecek. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA’nın 2006 yılından beri sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimini sağlamanın yanı sıra eğitim ve networking fırsatlarını artırarak iş hayatındaki varlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından sertifika alacak.