Tunceli’de Kadınlar Mücadele Ediyor

TUNCELİ’DE KADIN GİRİŞİMCİ ÖRNEK OLUYOR

Tunceli’de 40 metrekarelik bir yufkacı dükkanını işleten kadın, hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çevresindeki kadınlar için ilham kaynağı oluyor. Medine Akbayır, 6 yıldır bu küçük dükkanda çalışarak büyük zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardı. Eşinin kronik obstrüktif akciğer (KOAH) hastası olduğunu belirten Akbayır, yalnızca ailesine değil, aynı zamanda torunlarına da destek sunduğunu ifade ediyor. Akbayır, kadınlara güçlü olma çağrısında bulunarak, “Pes etmeyin, erkeklerin eline bakmayın, kendi emeğinizle ayakta durun” mesajı veriyor.

KENDİ GÜCÜYLE MÜCADELE EDİYOR

Tunceli Moğultay Mahallesi’nde yıllardır süren ekmek mücadelesinde, Medine Akbayır hem ailesine hem de çevresine örnek olmaya devam ediyor. Eşinin engellemelerine rağmen iş yerini açmayı başaran Akbayır, tüm zorluklarla tek başına mücadele ettiğini dile getiriyor. Akbayır, “Bu işi yapmak hep aklımdaydı. İş yeri açmaya çalışıyordum. Eşim çok engel oldu ama ben yine de burayı açtım. Bu küçücük dükkandan 4-5 aile geçiniyor. Çok fazla borcum vardı, onu yarıya kadar getirdim. Bu işler çok zor, hayat çok pahalı. Tek başına savaşıyorum. Eşim KOAH hastası olduğu için çalışamıyor. Ben de torunlarıma, eşime, öğretmen olan kızıma destek oluyorum. Üstesinden geliyorum. Allah güç kuvvet verdikçe çalışırım” şeklinde konuşuyor.

BAŞARILIRI DESTEKLİYOR

Azmiyle çevresindeki kadınlara cesaret veren Akbayır, “Korkmasınlar, pes etmesinler. Mesela bir işle karşılaştıkları zaman ‘acaba bunu başarır mıyım’ demesinler, başarırlar. Hiç pes etmesinler. Aşağıda bir yufkacı var, Pervin. Buraya geldi ‘abla ben bir yer açsam yapabilir miyim’ dedi, ‘yaparsın kızım’ dedim. Birkaç ay kendi yanımda çalıştırdım. Yağlı ekmeklerin yapılışını kameraya aldı. Şimdi de iş yeri açmış Allah’a şükür çok iyi de gidiyor” ifadelerini kullanıyor.

KADINLARIN GÜCÜNE VURGU

Zorlu şartlara rağmen mücadele eden Akbayır, kadınların asla geride kalmaması gerektiğini vurguluyor. “Ben burada bir kadın olarak çalışıyorum ve bütün yük benim sırtımda. Ben tek başına savaşıyorum, bunu herkes biliyor. Ama Allah’a şükür yine her şeyin üstesinden geliyorum. Zor bir iş, hijyen istiyor, temizlik istiyor. Bu iş çok zor bir iştir. Ama korkmasınlar. Hiç geride kalmasınlar. Kadınlarımız çalışsın, ellerinden gelen emekleri boşa çıkarmasınlar” diyor. Akbayır, günlük hayatına ilişkin de, “Ben buraya geliyorum, buradan eve gidiyorum, evden köye gidiyorum, eşimle oduna gidiyorum. Eşim odun taşıyamıyor, yine ben taşıyıp arabaya yüklüyorum. Oradan getirip buraya boşaltıyorum” şeklinde sözlerini tamamlıyor.