Tunceli’de Kar Tatili Açıklamaları Bekleniyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında, Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Tunceli ilinde, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji, birçok ilin daha kuvvetli kar yağışı alacağına dair uyarılarda bulundu.

TUHATİL DURUMU VE HAVA TAHMİNLERİ

Son dönemde gerçekleşen kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluştu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede, Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Bölgenin yüksek, dağlık ve dik yamaçlı noktalarında çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Bu çerçevede, çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENTİSİ

Kuzey Ege’de Pazartesi akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 4 Mart Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tunceli Valiliği tarafından henüz 4 Mart Salı ile ilgili bir tatil duyurusu yapılmadı.