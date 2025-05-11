Tunceli’de Kaybolan Zihinsel Engelli Adam Bulundu

KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ ADAM BULUNDU

Tunceli’de kaybolmuş olan 71 yaşındaki zihinsel engelli adam, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yüzde 55 zihinsel engelli olan M.C. (71), Mazgirt ilçesindeki Öreniçi köyünde yalnız yaşamaktadır ve aniden ortadan kayboldu. Durumu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talep etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kayıp ihbarı üzerine hemen harekete geçen Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kişinin bulunması için bölgeye intikal etti ve arama çalışmalarına başladı. Ekipler, zor arazi koşulları ve geniş kırsal alanda dron desteği ile arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 12 saat süren özverili çalışmalardan sonra, ağaçlık bir alanda otururken bulunan M.C., komandolar tarafından kurtarıldı.

İLK MÜDAHALE VE SAĞLIK DURUMU

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, sağlık kontrolü amacıyla en yakın sağlık birimine götürüldü. Yapılan kontrollerde, M.C.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu durum, köy sakinleri tarafından jandarma ekiplerine yapılan teşekkürlerle karşılandı.