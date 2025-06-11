Tunceli’de Kaza Sırasında İhmal İddiası

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Tunceli’de meydana gelen bir trafik kazasında, anneanne ile torunu yaşamını yitirirken, kazanın koşulları hakkında ihmal iddiaları gündeme geldi. 6 Haziran’da Tunceli ile Çemişgezek ilçesi arasında, Payamdüzü Köyü Hoşirik mevkiinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Bu kazada 4 kişi ağır yaralanmış, Elazığ’a sevk edilen yaralılardan 70 yaşındaki Refiye Karakaş ve 10 yaşındaki torunu Tuna Metin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki yaşam kaybı, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

KAZA KOŞULLARINDAKİ İHAMALLER

Kazanın meydana geldiği yol üzerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığına dair iddialar da gündeme geldi. Yol yapım çalışmaları devam eden bölgede levha eksikliği dikkat çekerken, yolun geniş bir alandan sonra 90 derecelik keskin bir viraja dönmesi tehlike oluşturuyor. İl Genel Meclis Üyesi Eyüp Demir, “Defalarca söylememize rağmen burada ışıklı tabela gibi önlemler alınmadı” diyerek, bu durumu eleştirdi. Son iki yılda aynı noktada pek çok kaza yaşandığını vurguladı.

YETKİLİLERDEN TALEP

Demir, kazaların farklı nedenlerden olabileceğini ifade ederek, “Bu resmen bir tuzaktır, cinayettir” dedi. Ayrıca, Çanakkale’den tatile gelen bir ailenin, Pertek feribotunda kalabalık olduğu için buradan gitmeyi tercih ettiğini ve bunun sonucunda kazanın gerçekleştiğini söyledi. 20 kaza olayının yaşandığını belirten Demir, “Lütfen başka kimse ölmesin. Bu virajı yerli insanlar biliyor ama diğerleri bilemez” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Taşların kaldırılmaması durumunun araçların takla atmasını engelleyebileceğini sözlerine ekledi.