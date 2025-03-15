Tunceli’de Kopya Çekmeye Çalışan Sürücü Adayı Yakalandı

TUNCELİ’DE KOPYA ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Tunceli’de, sürücü adayı iç çamaşırında sakladığı telefon ve dinleme cihazıyla kopya çekmeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sürücü belgesi yazılı sınavına giren bir kişinin kopya düzeneği taşıdığı ihbarıyla harekete geçti.

YAPILAN ARAMALARDA KOPYA DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan üst aramasında, kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş bir cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş bir mikro ses aktarma cihazı bulundu. Ayrıca, kopya bilgilerini bir araçtan aktaran diğer şüpheli de tespit edilerek yakalandı. Her iki şüpheliye yönelik yasal işlem başlatıldı.