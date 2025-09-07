Tunceli’de KPSS Sınavı Başladı

KPSS SINAVI BAŞLADI

Tunceli’de Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. İçeride sınav için ter döken adayların yanında, dışarıda bekleyen çocuklar dikkat çekti. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başlamış durumda.

ADAYLAR GÜVENLİK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Sınava girmek üzere gelen adaylar, sınav giriş belgesiyle birlikte bulundukları okulda güvenlik kontrolünden geçerek saat 10.00’dan önce içeri alındı. Munzur Üniversitesi’nin bahçesi ise, anne ve babalarını bekleyen çocuklarla dolmuş durumda. Adaylar içeride geleceği için heyecanla sınavlarına odaklanırken, dışarıda bekleyen miniklerin oyunları ve merak dolu bakışları sınav atmosferine farklı bir renk katıyor.