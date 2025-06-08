Tunceli’de Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

KURTARMA İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Tunceli’de kayalıklarda mahsur kalan bir genç, ekiplerin yürüttüğü çalışmanın sonucunda kurtarıldı. 22 yaşındaki Veysel K., arkadaşlarıyla birlikte gezmek üzere gittiği Pilvenk Şelalesi’nde tırmandığı kayalıklarda mahsur kalmıştı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ekipleri ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

BAŞARIYLA KURTARILDI

Ekipler, özel olarak kurdukları ip düzeneği ile kayalıklara tırmanarak Veysel K’yi 15 metre yükseklikten indirmeyi başardı. Yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılan Veysel K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.