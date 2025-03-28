Tunceli’de Ramazan Ayı Denetimleri Yapıldı

TUNCELİ’DE RAMAZAN DENETİMLERİ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜ

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetim ekipleri, vatandaşların Ramazan ayında herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına kapsamlı bir çalışma yürüttü. Müdürlük, bir aylık süreçte 12 farklı sektörden toplamda 106 firmayı denetledi.

DENETİMLERİN KAPSAMI

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, Ramazan ayı boyunca zincir ve yerel marketlerin yanı sıra fırın, kasap, manav, berber, çay ocağı, kafe, lokanta, pastane, tatlıcı, yufkacı, köy ürünleri ve okul kantinleri gibi birçok sektörü denetledi. Denetimler sırasında fiyat etiketleri, raf-kasa uyumu, ücret tarifeleri ve haksız fiyat artışları dikkatle incelendi.

Ekipler, Ramazan ayı süresince vatandaşlardan gelen şikayet ve ihbarları da göz önünde bulundurdu. 106 firmada toplam 1.132 ürün inceleyen denetim ekipleri, kurallara uymayan 15 firmaya idari yaptırım uyguladı.

DENETİM PROGRAMI AÇIKLANDI

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, denetimlerle ilgili olarak, “Ramazan ayı içerisinde yoğun bir denetim programı ile ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştirdi. Bu vesileyle hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza, yoğun bir gayretle çaba gösteren denetim ekibimize ve kurallara uyan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bizler bayram sonrası şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerimizde de yoğun bir denetim yapmaya devam edeceğiz” dedi.