Tunceli’de Restoran Saldırısı Gerçekleşti!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN

Tunceli’de işleme koyduğu bir tabancalı saldırıda önceki dönem restoran işletmeciliğini yürüten Hasan T., iki kişiye ateş açtı. Bu saldırıda Hasan Ç. yaşamını yitirirken, Ali İhsan B. ağır yaralandı. Hasan T. olay anında bölgede bulunan sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRININ DETAYLARI VE MÜDAHALE

Olay, Cumhuriyet Caddesi’ndeki Belediye Yeraltı Çarşısı civarında yaşandı. Hasan T., yanında getirdiği silahla Ali İhsan B. ve Hasan Ç.’ye ateş etti. Bu esnada bölgede yer alan sivil polis, hemen müdahale ederek Hasan T.’nin elindeki silahı aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hasan Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali İhsan B.’nin durumu kritik olarak belirtildiği Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA

Saldırgan Hasan T. gözaltına alındı ve olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Olayın detayları, araştırmalar doğrultusunda netleşmeye devam ediyor ve yetkililer açıklamalarda bulunmaya hazırlanıyor.