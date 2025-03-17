Tunceli’de Şampuanlı Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli’de gerçekleştirilen bir jandarma uygulamasında, şampuan şişesine gizlenmiş uyuşturucu madde ortaya çıkarıldı. Jandarma, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu ve burada yapılan incelemede A.B. isimli şahsa narkotik dedektör köpeği tepki verdi.

DETAYLI ARAMADA BULUNDU

Şüphe üzerine başlatılan detaylı aramada, şampuan şişesi içinde gizlenmiş 5 ayrı paketle toplam 54,11 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmanın dikkati ve narkotik köpeği sayesinde tespit edilen bu olayla ilgili adli işlemlerin başladığı belirtildi.