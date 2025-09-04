Haberler

Tunceli’de Şehit PoliS Memuru Anıldı

ŞEHİT POLİS MEMURU ANILDI

Tunceli’de 2011 yılında terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Cem Kerman, vefatının yıl dönümünde anma etkinliği ile yad edildi. Anma programı için Buçuktepe Mezarlığı’na gelen Edirne Emniyet Müdürü Vekili Halil Gündüz, şehidin babası Ercan Kerman, annesi Gülsen Kerman ve polis ekipleri de yer aldı.

DUALAR EDİLDİ VE KUR’AN OKUNDU

Anma sırasında şehit Kerman için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar gerçekleştirildi. Baba Kerman, oğlunu unutmayan ve ziyarete gelen herkes için teşekkürlerini dile getirdi. Ayrıca Müdür Vekili Gündüz, şehitlerin daima hatırlanacağını vurgulayarak Kerman’ın kabrine çiçek bıraktı.

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

