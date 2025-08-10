Tunceli’de Sıcak Havadan Kaçış

ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE SICAK HAVADA SERİNLEME YOLLARI

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havaların artması nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için alternatif yollar arıyor. Son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Bu durumdan bunalan vatandaşlar, özellikle Tağar Çayı’na akın etmeye başladı.

TAĞAR ÇAYI’NDA YÜZME KEYFİ

Bazı vatandaşlar, sıcaktan korunmak amacıyla Tağar Çayı ve çevresindeki mesire alanlarında zaman geçirmeyi tercih ediyor. Çay kıyısındaki plajlar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri haline geldi. Soğuk sularda yüzerek serinlemeye çalışan bu vatandaşlar, sıcak havanın verdiği bunaltıcı etkiden kurtulmayı hedefliyor.