Haberler

Tunceli’de Sıcak Havadan Kaçış

ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE SICAK HAVADA SERİNLEME YOLLARI

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havaların artması nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için alternatif yollar arıyor. Son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Bu durumdan bunalan vatandaşlar, özellikle Tağar Çayı’na akın etmeye başladı.

TAĞAR ÇAYI’NDA YÜZME KEYFİ

Bazı vatandaşlar, sıcaktan korunmak amacıyla Tağar Çayı ve çevresindeki mesire alanlarında zaman geçirmeyi tercih ediyor. Çay kıyısındaki plajlar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri haline geldi. Soğuk sularda yüzerek serinlemeye çalışan bu vatandaşlar, sıcak havanın verdiği bunaltıcı etkiden kurtulmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
Haberler

29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.