Tunceli’de Silahlı Saldırıda 1 Ölü

OLAYIN AYRINTILARI

Tunceli’de, bir kişinin restoranın yeni sahibine gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önce restorana sahip olan H.T. adlı şahıs, tabancayla restoranın yeni sahipleri H.Ç. ve A.B.’ye ateş açarak ikisini de ağır yaraladı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polis memurunun hızlı müdahalesi sonucu saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan yeni restoran sahibi H.Ç., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.B.’nin durumunun da ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı.