Haberler

Tunceli’de Tırıvırı İle 5 Kişiye Ceza

YASAKLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

Tunceli’de yasak olan tırıvırı ağ ile balık tutmaya çalışan 5 kişiye ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda son iki gün içinde Munzur Vadisi Milli Parkı’nda gerçekleştirilen doğa koruma ve kontrol çalışmaları sonucu, 5 kişi tırıvırı ağ kullanarak balık tutarken yakalandı. “1380 Sayılı ‘Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten idari yaptırım” uygulandığı belirtildi.

DOĞA KORUMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin doğa koruma ve denetim çalışmaları, Tunceli’de doğal yaşamın korunması amacıyla hız kesmeden sürmekte. Hem insan hem de çevre sağlığını koruma için yapılan bu tür denetimlerin, yasa dışı avcılıkla mücadelede önemli bir etkisi bulunduğu vurgulanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü, bu tür yasaklara karşı gerekli önlemleri alarak çalışmalara devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulus’ta Kayıp Adam Derede Bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Kamil Kuru, evine yakın bir derede ölü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.
Haberler

Diyarbakır Bağlar’da İki Araç Çarpıştı

Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, ancak olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Kazanın ardından inceleme süreci başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.