Haberler

Tunceli’de Trafik Kazası Meydana Geldi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Birey

Tunceli’de geçtiğimiz günler içinde meydana gelen bir trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Tunceli-Pertek Karayolu’nun Kartallı Çeşme mevkiinde, cumartesi günü gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir araçta sıkışma meydana gelirken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Acil Durum Müdahalesi ve Yaralıların Tedavisi

Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekiplerin çabalarıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zeynel Pınar, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Pınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kazadaki Diğer Yaralıların Durumu

Aynı kazada yaralanan 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bilgisi alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ters Yönde Giden Araç Kamerada

Bursa'da bir sürücünün İstanbul-İzmir Otobanı'na ters yönden girmesi trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücülerin hızlı manevralarıyla olası bir kaza önlendi. O anlar kaydedildi.
Haberler

Isparta’da Güvenlik Denetimleri Gerçekleşti

Isparta'da yapılan denetimlerde 42 bin 859 kişi sorgulandı, 26'sı aranan şahıslar arasında yakalandı ve 2 bin 60 sürücüye para cezası kesildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.