Tunceli’de Trafik Kazası Meydana Geldi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Birey

Tunceli’de geçtiğimiz günler içinde meydana gelen bir trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Tunceli-Pertek Karayolu’nun Kartallı Çeşme mevkiinde, cumartesi günü gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir araçta sıkışma meydana gelirken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Acil Durum Müdahalesi ve Yaralıların Tedavisi

Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekiplerin çabalarıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zeynel Pınar, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Pınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kazadaki Diğer Yaralıların Durumu

Aynı kazada yaralanan 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bilgisi alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.