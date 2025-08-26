Haberler

Tunceli’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 100 gram esrar ve uyuşturucu üretimi için gerekli malzemeler ele geçiriliyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti ve operasyonun merkezini Atatürk Mahallesi olarak belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen U.K. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Bu operasyonda ele geçirilenler arasında; 100 gram kullanıma hazır kubar esrar, uyuşturucu tohumu, filizlendirme/iklimlendirme sistemi, 600 watt ampul, nemlendirme aparatı, akım ölçer cihazı, zaman ayarlı priz, esrar öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği yer alıyor. Yakalanan U.K. hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildiriliyor.

