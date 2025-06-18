Tunceli’de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Tunceli’de gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın koordinasyonuyla, 17 Haziran’da uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik özel harekat destekli bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere ait 12 adrese 15 araç ve 51 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı.

Gözaltına Alınan Şahıslar ve Ele Geçirilen Maddeler

Bu operasyonda D.G., D.A., D.Ö., M.C.A., E.K., E.E., İ.C.K. ve D.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adres ve araçlarda narkotik köpeği Luna ile gerçekleştirilen aramalarda, toplam 47,70 gram kubar esrar ve 223,02 gram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.