Tunceli’de yasak avcılığa ceza verildi

TUNCELİ’DE YASAK AVCILIK YAPAN BALIKÇIYA CEZA

Tunceli’de, yasak olan uzatma ağı ile avcılık yapan bir amatör balıkçıya para cezası kesildi. Tunceli Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada, “Tunceli ili merkez ilçesi Kanoğlu Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan Uzuncayır Baraj Gölü kıyısında; 24.08.2025 günü saat 18.40 sıralarında, Merkez J.Asyş. Bot K.lığınca amatör balıkçılık yapan şahıslar kontrol edilmiştir. Kontrol esnasında B.Ö. isimli şahsın kullanılması yasak olan 30 metre uzatma ağı ile amatör avcılık yaptığı tespit edilmiş, şahsa 3770 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

AVRUPA TÜRÜ BALIKLAR DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Açıklamada ayrıca, “Ele geçirilen 30 metre uzatma ağı Tunceli İl Tarım Müdürlüğüne teslim edilecektir. Uzatma ağı üzerinde yakalanan 8 adet canlı tatlı su kefali cinsi balık, doğal yaşam alanı olan Uzuncayır Baraj Gölü’ne bırakılmıştır” denildi. Tunceli’deki bu olay, avcılık kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.