Tunceli’deki Saldırıda 1 Ölü, 1 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Tunceli’de bir restoranın yeni sahibine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, restoranın eski sahibi H.T., tabanca ile restoranın yeni sahipleri H.Ç. ve A.B.’ye ateş açarak ağır yaraladı.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Saldırı esnasında restoranda bulunan bir polis, duruma müdahale ederek saldırganı durdurmayı başardı ve H.T. gözaltına alındı. Olayın bildirilmesi ile birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulanslarla hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan H.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.B.’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.