Tunceli’deki Sınavda Kopya Skandalı Ortaya Çıktı

TÜNCELİ’DE KOPYA DÜZENEGİ ORTAYA ÇIKTI

Tunceli’de, sürücü belgesi sınavında dikkat çekici bir kopya düzeneği jandarma ekipleri tarafından açığa çıkarıldı. Bu olay hakkında 2 kişi gözaltına alındı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sınavda yaşanan yolsuzluğu tespit etti. 14 Mart 2025 tarihinde düzenlenen MTSK E-Sınav/Sürücü Belgesi sınavında, elektronik kopya düzeneği kullanmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından fark edildi.

DÜZENEKTE CEP TELEFONU VE MİKRO CİHAZ BULUNDU

Şahsın üzerinde yapılan incelemede, iç çamaşırına gizlenmiş bir cep telefonu ile kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarım cihazı ele geçirildi. Olay bununla sınırlı kalmadı. Jandarma ekipleri, sınav dışındaki bir noktadan bilgi aktarımı yapan başka bir kişiyi de takibe aldı. Bu kişi araç içinde yakalandı ve kopya sisteminin dış bağlantısını sağladığı belirlendi. Araçta gerçekleştirilen aramada, sınav sorularının cevaplarını iletmeye yarayan bir cihaz bulundu. İki şahıs haklarında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı.