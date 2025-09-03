Tunceli’deki Yangın Evlere Sıçradı

YANGININ NEDENİ BELİRSIZ

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde çıkan yangın, kısa süre içinde büyüyerek evlere sıçramış durumda. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

BELDEDE PANİK HAKİM

Alınan bilgilere göre, yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılmış. Alevler, ağaçlık alanların yanı sıra 3 eve de ulaşmış. Alevlerin gücü sebebiyle bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, evler hızla boşaltılmış.

EĞİTİM VE KONTROL ÇALIŞMALARI

Bölgeye hem itfaiye hem de jandarma ekipleri gonderilerek yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürerken, durumun daha da ciddileşmemesi için gereken önlemler alınıyor.