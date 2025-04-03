Tunceli-Erzincan Yoluna Kaya Düştü

DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ

Tunceli- Erzincan karayolu üzerinde, dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Tunceli ilinde hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış, Pülümür ve Munzur Vadisi’nde kaya düşmelerine neden oluyor. Öğle saatlerinde meydana gelen olay sonrası, yola düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı.

BÖLGEDEKİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Yetkililer, bölgedeki tehlikenin sürmekte olduğunu ifade ediyor ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin bölgede devam eden çalışmaları, güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla yürütülüyor.