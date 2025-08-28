Haberler

Tunceli Halı Saha Bakım Protokolü İmzalandı

BAKIM-ONARIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Tunceli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme ile 5 halı sahanın bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün başkanlığında, Tunceli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Burma Geçit Köyü’nde halı saha bakım-onarım protokolünü imzaladı.

HALI SAHA BAKIM ÇALIŞMALARI

Bu protokol kapsamında, Tunceli Anadolu Lisesi, Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulu, Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu, Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezi / Atatürk Ortaokulu ile Burmageçit İlkokulu’nda bulunan 5 halı sahada zemin ve diğer gerekli alanların bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

