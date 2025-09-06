Tunceli JANDARMA Ekipleri 2 Şüpheli Yakaladı

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Tunceli’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu, aranan iki şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı’nın JASAT birimi tarafından aranan bu kişiler için devam eden çalışmalar hız kazanıyor. Bu bağlamda yürütülen teknik ve fiziki takip ile birlikte şüphelilerin saklandığı iller tespit edildi.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Cinsel istismar suçu nedeniyle 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M., Elazığ’da yakalanırken; 12 ayrı suçtan yakalama kararı olan S.M. ise İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenmiş operasyonla ele geçirildi.