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Tunceli Merkezli Operasyonda 7 Şüpheli Yakalandı

TUNCELİ MERKEZLİ OPERASYON

Tunceli merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bungalov rezervasyonu yapan bir kişinin “kapora” ve “sigorta ücreti” adı altında dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen zanlıların adreslerine Tunceli, Mardin ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda A.T, C.Ö, A.S, M.Ş, B.Ş, Ö.B. ve M.S. isimli kişiler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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