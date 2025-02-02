Tunceli’nin Gizemli Kayası Merak Uyandırıyor

UZUN KAYA’NIN GİZEMİ

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ‘Uzun Kaya’ olarak bilinen devasa kayalık, hala gizemini koruyor. İlçe merkezinin girişinde bulunan bu büyük kaya, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Bulunduğu alanla uyumsuz bir şekilde durması, kayanın doğal yollarla mı yoksa insan eliyle mi oluştuğuna dair net bir bilgi olmamasıyla ilgilidir. Düz bir alan içerisinde yer alan kayanın üzerinde sonradan eklenen bir yaban keçisi ve kınalı keklik heykeli ile bir çeşme de bulunuyor. Yaklaşık 17 metre yükseklikte ve 8 metre çapında olan bu taş, bölgede ‘Uzun Kaya’ olarak adlandırılıyor.

KAYA HAKKINDA GÖRÜŞLER

Kaya hakkında konuşan yerel halktan Ömer Faruk Tek, “Çemişgezek’in girişinde bulunan bu kayalığın, insan eliyle mi yoksa doğal yollarla mı oluştuğuna dair bilgi sahibi değiliz. Etrafında daha çok evler bulunması dikkat çekiyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca konuya ilişkin bilgisi olmayan başka bir yerli, Ömür Abay, “Güzide ilçemiz Çemişgezek, tarihi ve doğal güzellikleri sebebiyle oldukça zengindir. Kaya, ilçenin girişinde olduğu için dışardan gelenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle 2008 yılında yapılan restorasyondan sonra kayanın üzerine eklenen heykeller, dikkat çekiciliğini daha da artırıyor. Nasıl oluştuğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Büyüklerimize sorduğumuzda da kayanın geçmişiyle ilgili pek fazla bilgiye ulaşamıyoruz” diyor. Gezginler arasında yaygın bir iddiaya göre uzun bir zaman kaya mezarı olduğu düşünülmüş; ancak alanında uzman kişilerin analizleri sonucunda bu durumun doğru olmadığı anlaşılmış.