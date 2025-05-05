Haberler

Tunceli’nin Un Fabrikası Hasar Gördü

FIRTINA FCIKSAZLIĞINI HİSSETTİRDİ

Tunceli’de geçen hafta yaşanan fırtına, kentin tek un fabrikasında büyük maddi hasara yol açtı. 1 Mayıs günü Tunceli genelinde etkili olan şiddetli fırtına, Mazgirt ilçesindeki Akpazar Beldesi’nde bulunan özel şirkete ait un fabrikasını da vurdu. Fırtına sonucu fabrikanın çatıları uçarken, unların depolandığı ambarlar da büyük zarar gördü.

FABRİKA SAHİBİ HASARI AÇIKLADI

Olayın ardından enkazı kaldırmak için çaba harcadıklarını belirten Bülent Açıkgöz, “1 Mayıs’ta meydana gelen fırtınada fabrika binamız ciddi hasar gördü. Çatılarımız uçtu, cam parçaları silolarımıza zarar verdi. Yağan yağmurda paketlenmeye hazır unlarımız ciddi anlamda zarar gördü. Zararımız büyük. Enkazı kaldırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İNCELEMELER YAPILDI

Ayrıca, fırtınanın yol açtığı zararın değerlendirilmesi için Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri de zarar gören fabrika binasında incelemelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Birecik’te Traktör Devrildi, Genç Öldü

Birecik'te tarladan dönen Dindar Polat'ın traktörü devrildi; ağır yaralanan çiftçi, hastanede yaşamını yitirdi.
Haberler

Ataşehir’de Yangın: Çatı Katı Yandı

Ataşehir'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. O anlarda bir itfaiye erinin dumanlardan kurtuluşu ise etkileyici görüntülere sahne oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.