Tunceli’nin Un Fabrikası Hasar Gördü

FIRTINA FCIKSAZLIĞINI HİSSETTİRDİ

Tunceli’de geçen hafta yaşanan fırtına, kentin tek un fabrikasında büyük maddi hasara yol açtı. 1 Mayıs günü Tunceli genelinde etkili olan şiddetli fırtına, Mazgirt ilçesindeki Akpazar Beldesi’nde bulunan özel şirkete ait un fabrikasını da vurdu. Fırtına sonucu fabrikanın çatıları uçarken, unların depolandığı ambarlar da büyük zarar gördü.

FABRİKA SAHİBİ HASARI AÇIKLADI

Olayın ardından enkazı kaldırmak için çaba harcadıklarını belirten Bülent Açıkgöz, “1 Mayıs’ta meydana gelen fırtınada fabrika binamız ciddi hasar gördü. Çatılarımız uçtu, cam parçaları silolarımıza zarar verdi. Yağan yağmurda paketlenmeye hazır unlarımız ciddi anlamda zarar gördü. Zararımız büyük. Enkazı kaldırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İNCELEMELER YAPILDI

Ayrıca, fırtınanın yol açtığı zararın değerlendirilmesi için Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri de zarar gören fabrika binasında incelemelerde bulundu.