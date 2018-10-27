Tunceli şehitleri törenle uğurlandı

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya karşı düzenlenen operasyonda şehit olan 2 jandarma personeli Elazığ’da düzenlenen törenle Mersin’e uğurlandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesini müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildi. Hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma personeli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuşlar Asım Türkel (23) ve Ferruh Dikmen’in (26) naaşı Tunceli’den Elazığ’a getirildi. Şehitler için Elazığ Havalimanında tören düzenlendi. Törene, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuggeneral Vedat Çolak, Tunceli ve Elazığ’ın diğer protokol üyeleri, emniyet ve askeri personel katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Tunceli Valisi Tuncay Sonel konuşma yaptı.

Bazen insanın boğazının düğümlendiğini ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Vali Sonel, “Yine o duyguları yaşıyoruz. Dün akşam kahramanlarımız teröristle mücadelede operasyon esnasında olmuşuz hava koşullarından etkilendi. Havanın kısmen düzelmesi ile yine helikopterle diğer kahramanlarımızın aracılığı ile timimizi şehir merkezine getirdik. Gece 01.00’e kadar hastanede şehitlerimizin için dua ettik. Ama maalesef kaybettik. Üzüntümüz büyük. Hem yurt içinde hem dışında, Türkiye’nin çeşitli yönlerinde ve Tunceli’mizde teröristle mücadelede destanlar yazıldı. Hakikaten kahraman güvenlik güçlerimiz bu hain teröristlerin tek tek üstesinden geliyor. Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri, son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak üzerindeki rengini şehitlerimizin kanları ile aldı. Bu topraklar kolay vatan yapılmadı. Başta Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın, devletimizin kararlılığı ve kahramanlarımızla teröristleri tek tek öldüreceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır versin. Yüce rabbim vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, ezanımızı, bayrağımızı bozmak isteyenlere, hainlere fırsat vermesin” dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi. Duanın ardından şehitlerin naaşları askerler tarafından omuzlara alınarak Türk Yıldızları uçağına götürüldü. Uçak, her iki şehidin naaşını da Mersin’e götürmek üzere hareket etti.

TRT