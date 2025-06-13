Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü Denetim Yaptı

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİ SÜRECEK

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetim ekipleri, Pülümür ilçesinde ve Pülümür yolu üzerindeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte su kenarındaki işletmelere olan talebin artması sebebiyle, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bu denetimler yapıldı. Ekipler, toplamda 21 işletmede 123 ürünü inceledi ve bir işletmeye idari yaptırım uyguladı.

İl Müdürü Kayahan Topal, denetimlerin yaz sezonu boyunca devam edeceğini belirtti. Topal, “Şehrimizin doğal güzelliklerinden bir tanesi bol su kaynaklarının olmasıdır. Yaz aylarında yoğun ilgi gören su kenarındaki işletmeler denetlendi, eksiği olan işletmelere bilgi verilerek uyarıldı. Daha önce uyarıldıkları halde eksikleri bulunan işletmelere ise idari yaptırım uygulandı. Amacımız vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları en alt seviyeye indirmek” ifadelerini kullandı. Denetimler yaz sezonu boyunca sürecek.