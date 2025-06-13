Haberler

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü Denetim Yaptı

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİ SÜRECEK

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetim ekipleri, Pülümür ilçesinde ve Pülümür yolu üzerindeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte su kenarındaki işletmelere olan talebin artması sebebiyle, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bu denetimler yapıldı. Ekipler, toplamda 21 işletmede 123 ürünü inceledi ve bir işletmeye idari yaptırım uyguladı.

İl Müdürü Kayahan Topal, denetimlerin yaz sezonu boyunca devam edeceğini belirtti. Topal, “Şehrimizin doğal güzelliklerinden bir tanesi bol su kaynaklarının olmasıdır. Yaz aylarında yoğun ilgi gören su kenarındaki işletmeler denetlendi, eksiği olan işletmelere bilgi verilerek uyarıldı. Daha önce uyarıldıkları halde eksikleri bulunan işletmelere ise idari yaptırım uygulandı. Amacımız vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları en alt seviyeye indirmek” ifadelerini kullandı. Denetimler yaz sezonu boyunca sürecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, İran’a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail, savaş uçaklarıyla İran'a ait hava savunma sistemleri ve balistik füzelerin hedef alındığını duyurdu. Bombalama anlarına dair görüntüler paylaşıldı.
Haberler

Düzce Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Yakaladı

Düzce'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan E.S.'yi yakalayarak, 80.05 gram metamfetamin ile diğer maddelerle birlikte tutukladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.