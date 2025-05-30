Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü Denetimleri Yoğunlaştırdı

DENETİMLER YOĞUNLAŞTI

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri yaz mevsiminin gelmesiyle Ovacık ilçesinde turizm yoğunluğunun arttığı dönemde denetimlerini sıklaştırdı. Yaz sezonu başlamadan önce düzenlen denetimlerde, eksiklikleri bulunan esnaflar mağduriyet yaşamamaları konusunda bilgilendirildi. 6502 sayılı kanun çerçevesinde toplamda 25 işletmede 110 ürün incelendi ve 1 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Sezon boyunca denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, sorun yaşayan vatandaşların Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması üzerinden şikayetlerini iletebilecekleri hatırlatıldı.

ESNAFA UYARI YAPILDI

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Ovacık ilçesi ilimizin en gözde ilçelerinden bir tanesidir. Şehrimizin turizm merkezi olan Ovacık ilçemize dışarıdan gelen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz önlemlerini aldı. Önce esnafımızı uyardık, eksiklerini belirleyerek bunları gidermelerini istedik.” şeklinde konuştu. Topal, denetimlerin sezon boyunca sadece Ovacık’ta değil, tüm ilçelerde artarak süreceğini ifade etti.