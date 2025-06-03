Tunceli Valisi Aygöl Lokma Dağıttı

TUNCELİ VALİSİ AYGÖL’DEN LOKMA DAĞITIMI

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, şehrin önemli inanç merkezlerinden biri olan Anafatma Ziyaretgahı’nda vatandaşlarla buluşarak lokma dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Tunceli Valiliği’ne atanan Aygöl, göreve başladıktan sonra mülki idare amirleri ile tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

KÜLTÜREL VE TARİHİ ALANLARI TANIDILAR

Aygöl, ayrıca kentteki kültürel, tarihi ve doğal alanları tanımak üzere Anafatma Ziyaretgahı’nı gezdi ve Alevi dedeleriyle görüşerek sohbet etti. Burada çıra yakarak lokma dağıtan Aygöl, Tunceli’de göreve başlamanın kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Vatandaşlarla yapılan buluşmalara değinen Aygöl, “Rabb’im ilk önce birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Hepimize güç kuvvet versin” diye konuştu.

GÜZEL HİZMETLER VAADİ

Tunceli’nin doğal zenginlikleri ve insan yapısının önemi üzerinde duran Aygöl, bu benzersiz şehirde birlikte güzel işler gerçekleştirmeyi umduğunu belirtti. Valilik görevinde Tunceli’ye daha çok güzel hizmetler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Aygöl, “Rabb’im yar ve yardımcımız olsun. Hazreti Ali bizimle olsun. Rabb’imiz bizi muhafaza eylesin. Hızır yardımcımız olsun inşallah” ifadelerini kullandı.