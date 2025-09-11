Tuncelili Vatandaşlar 112’ye Duyarlı

DUYARLILIĞIN SOMUT GÖSTERGESİ

Tuncelili vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönelik sergiledikleri bilinçli tutum dikkat çekiyor. Kentte asılsız çağrı oranının neredeyse yok denecek kadar az olması, burada yaşayanların duyarlılığının somut bir kanıtı oldu. 2025 yılının ilk dokuz ayında, merkez 59 bini aşkın çağrı alırken, asılsız çağrı oranının düşük olmasının önemi vurgulanıyor. Yangın sonrası meydana gelen küçük dumanlar gibi durumlarda dahi ihbarda bulunarak tedbir almaktan vazgeçmeyen Tuncelililer, sergiledikleri bu bilinçli davranışlarla örnek oluyor. Ayrıca, şehir, Türkiye genelinde çağrı karşılama oranında en üst sırada yer alıyor.

DÜŞÜK ASILSIZ ÇAĞRI ORANI

Tunceli Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar, 1 Ocak-1 Eylül 2025 tarihleri arasında Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 59 bin 362 çağrı geldiğini belirtti. Bu süreçteki asılsız çağrı oranının oldukça düşük olmasının yerel halkın duyarlılığının açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Bizim vatandaşımız bu konuda gerçekten çok bilinçli. Yangın durumu olduğunda, ekiplerimiz müdahale edip söndürse bile, rüzgar etkisiyle duman başladığında, vatandaşlarımız hemen 112’yi arama gereği hissediyor. Bunu asılsız çağrı olarak değerlendirebiliriz. Yoksa vatandaşımızdan ‘112’yi arayıp meşgul edeyim’ gibi bir niyetle çağrı aldığımızı düşünmüyorum” dedi.

Müdür Acar, aynı zamanda Tunceli Acil Çağrı Merkezi personelinin, çağrıları karşılama konusundaki başarısının da altını çizdi. İlk çağrı karşılamada 28 personel bulunuyor. Bakanlığın yaptığı değerlendirmelerde, Tunceli’nin ilk dokuz aylık dönem verilerinde çağrı karşılamada en yüksek başarıyı gösterdiği belirtildi. “Haftalık gelen bültende de ülke genelinde birinci durumdayız. Çağrı alma konusunda personelimiz yeterli” şeklinde konuştu.