Tuncer Bakırhan’dan CHP’nin Sokak Çağrısına Eleştiri

CHP’YE DESTEK, ANCAK SOKAĞA ÇIKMA YOK

Katıldığı bir yayında CHP’nin sokak çağrılarına dair görüşlerini ifade eden Tuncer Bakırhan, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Destekleriz ama bu iş için sokağa çıkmayız, bizim daha büyük işlerimiz var” şeklinde konuştu. Bugün gerçekleştirdiği yayında, desteklerini dile getiren Bakırhan, buna rağmen sokağa çıkmayacaklarını vurguladı.

PARTİ İÇİNDEKİ YERİ VE ELEŞTİRİLER

Bakırhan, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Bizim partimizin böyle bir şeyi yok. Biz eleştiririz bu kararı ama bizim kendi, başka bir meselemiz var, bu meseleyi de aşan. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz” dedi. Yapılan açıklamalar üzerinden, kendi gündemlerinin de bulunduğunu ifade etti.

KENT UZLAŞISI VE DESTEKLEME MESELESİ

Bakırhan, “Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz” sözleriyle toplumsal barışa olan katkılarının altını çizdi. Ayrıca, “İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler biz İmamoğlu’nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir” şeklinde, farklı bir bakış açısı sundu.