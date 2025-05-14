Tuncer Bakırhan, Geleceğimizi Tarımda Görüyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “1071’de kurduğumuz kader ortaklığı bin yıl sonra demokratik bir şekilde yeniden güncelleniyor.” diyerek Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli vurgularda bulundu. Muş’ta gerçekleştirilen “Geleceğimiz Bizim Tarlamız Bizim” temalı programda, Muş Ovası’nın tarımsal üretimindeki rolüne dikkat çekti ve çiftçiler için daha fazla destek talep etti. Tarihi bir süreçten geçtiklerini ifade eden Bakırhan, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının önemine değindi.

MÜŞ’ÜN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Bakırhan, coğrafyalarında yıllardır büyük acılar yaşandığını belirtti ve “kanın akmadığı, çatışmaların olmadığı bir ülkenin çocuklara armağan edilebileceğine” inandığını ifade etti. Muş’un bu süreç için kritik bir kent olduğunu vurgulayan Bakırhan, “Bu kadim ortaklığın demokratik, barışçıl bir zemine kavuşması gerekiyor.” dedi. Türk, Kürt ve diğer halklar arasındaki kardeşliğin yeniden güncellenmesi gerektiğine dikkat çekerek, geçmişten gelen çatışmaların sona ermesi için ortak bir anlayışın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN ÇAĞRI

Herkesi bu barış sürecine destek vermeye davet eden Bakırhan, “Bugün silahların sustuğu, barış ihtimalinin olduğu bir eşikte hep beraber duruyoruz.” dedi. Çatışmayı körükleyenlerin, karşı çıktıkları eşitlik ve barış hukuku olduğunu hatırlattı. Barış ve demokrasiye sahip çıkarak ülkenin ortak geleceğini inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, geçmişin tekrar eden döngülerine hapsolunmaması gerektiğini ifade etti. “Bugün ve yarın için toplumsal kesimlerin kendini eşit ve özgür hissedeceği bir Türkiye’yi, birlikte barışı inşa edelim.” çağrısında bulundu.