Tuncer Bakırhan, Kongre Sonuçlarını Yakalıyor

ANKARA’DA YENİ GELİŞMELER

Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı televizyon programında terör örgütü Pkk’nın kongre kararlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecinde Pkk’nın kongre toplanmasıyla birlikte önemli bir aşama kaydedildi. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede alınan kararlara dair henüz bir duyuru yapılmadı. Örgüt, kongre kararlarının “önümüzdeki günlerde” kamuoyuna açıklanacağını açıkladı.

BAKIRHAN’IN AÇIKLAMALARI

Kongre sonuçları hakkında bilgi veren Tuncer Bakırhan, “Kongre toplandı, muhtemelen toplanan kongre süreçlerini de yakın zamanda duyacağız ama ben kongrenin Sayın Öcalan’ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Bakırhan, “Yani onun dışında bir sonuç, onun dışında başka bir şey içereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mesele silahsa, kongre ise çağrı yapıldı, kongre toplandı, yakın zamanda sonuçlarını açıklayacak. Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ HAKKINDA BILGİ VERDİ

Bakırhan, yaptığı açıklamalarda sürecin şeffaf geçtiğini ve gizli pazarlıklara yer olmadığını vurguladı. “Kimsenin dahil olmadığı, her şeyin Türkiye adlarının gözü önünde yapıldığı, arka kapılar arkasında gizli pazarlıkların yapılmadığı, Türkiye toplumunun da ne konuşulduğu, ne yapıldığını ana anına bildiği, duyduğu, gördüğü bir süreci yaşıyoruz” dedi. Daha sonra, “Süreç başlar başlamaz İmralı’da arkadaşlarımızın yaptığı bütün görüşmeleri Türkiye kamuoyuyla paylaştık. Bu sefer sade, yalın, toplumdan kaçırılmayan, toplumunda yakından izlediği, gördüğü, sorduğu sorulara da yanıt aldığı bir süreci yürütmeye çalışıyoruz” şeklinde devam etti.

GELECEK İÇİN ÜMİTLER

Bakırhan, umudunu da dile getirerek, Türkiye’nin geleceği için önemli katkılarda bulunmak gerektiğini savundu. “Umarım siyaset yürütme erkeği, bu meselenin asıl muhatabı olan Meclis’te bu konuda üzerine düşen sorunları yerine getirir ve 100 yıldır bu ülkeyi meşgul eden, enerjisini, ekonomisini emen, gerçekten her birimize olumsuz anlamda faturaların olduğu bu sorunu diyalogla, müzakereyle Türkiye’de çözer” dedi.

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihindeki TBMM açılışındaki açıklamalarıyla başlamıştı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı silah bırakma çağrısının ardından örgütün, beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak edilirken, terör örgütü kongresini 5-7 Mayıs’ta gerçekleştirdiğini duyurmuştu.