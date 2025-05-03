Tuncer Bakırhan, Sırrı Önder’i andı

TUNCER BAKIRHAN’IN TAZİYE MESAJI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in vefatı üzerine bir açıklama yaptı. Paylaştığı taziye mesajında, “Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek” ifadesini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ANISI VE DEĞERİ

Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder’in kaybının ardından sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajında şu ifadeleri yer verdi: “Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı.”

Bakırhan, Önder’in kaybının acısını dile getirerek, “Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı’nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur. Hakkını helal et Sırrı… Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek.” sözleriyle mesajını sonlandırdı.