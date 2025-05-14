Tuncer Bakırhan, Türkiye İçin Barış Çağrısı Yaptı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE YENİ GÜNCELLEME

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye’nin terörsüz bir gelecek için atılan adımlara dair yaptığı açıklamada, “1071’de kurduğumuz kader ortaklığı bin yıl sonra demokratik bir şekilde yeniden güncelleniyor” dedi. Muş’taki il başkanlığı tarafından “Geleceğimiz Bizim Tarlamız Bizim” temasıyla düzenlenen etkinlikte yer alan Bakırhan, Muş Ovası’nın tarımsal üretimdeki önemli rolüne dikkat çekerek, çiftçilere daha fazla destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Konuşmasında, terörsüz Türkiye süreci ve PKK’nın fesih ile silah bırakma kararına dair görüşlerini paylaşan Bakırhan, ülke olarak önemli bir tarihi dönemden geçtiklerini vurguladı. Yıllardır bu topraklarda büyük acılar yaşandığını belirten Bakırhan, “Kan akmadığı, çatışmaların olmadığı bir ülke, çocuklarımıza armağan edilebilir” dedi. Muş’un, bu süreçte kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Bakırhan, kadim ortaklığın barışçıl ve demokratik bir temele oturtulmasının şart olduğunu belirtti.

BARIŞ IÇIN HEP BİRLİKTE HAREKET EDELİM

Herkesi bu sürece destek vermeye çağıran Bakırhan, “Bugün silahların sustuğu, barış ihtimalinin olduğu bir eşikte duruyoruz” diyerek, barış ve eşitliğin sağlanması adına çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Çatışmaları körükleyenlerin bilmesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, bu sürecin yapay gündemlerle akamete uğratılmasına karşı olduklarını söyledi. “Geçmişin kısır döngülerine artık hapsolmayalım” diyen Bakırhan, herkesin kendini eşit ve özgür hissedeceği bir Türkiye için birlikte barışı inşa etme çağrısında bulundu.