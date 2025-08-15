Tünel Projesi Tokat-Sivas Yolunda Gerçekleşecek

TUNEL PROJESI İÇİN İNCELEME YAPILDI

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat ile Sivas arasında yer alan Çamlıbel Geçidi’nde tünel yapılması planlanan alan üzerinde incelemelerde bulundu. Arslan, beraberindeki AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel ile birlikte 1650 rakımlı geçidi gezdi. Tünel yapılacak alanda yetkililerden bilgi alan Arslan, “Çamlıbel, Anadolu’nun en yüksek geçitlerinden birisi” ifadesini kullandı.

Geçidin Tokat ile Sivas’ı birbirine bağladığını vurgulayan Arslan, “Tokat ile Sivas arasında bir köprü. Bugün güzel bir haber ile güne başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’mız Sivas’ta yaptığı toplantıda açıkladı. Çamlıbel tünel inşaatıyla ilgili ihale 23 Eylül’de yapılacak. O bizi çok mutlu etti” dedi. Bu projenin Türkiye için önemli bir yatırım olacağını belirten Arslan, “4 bin 735 metre çift tüp tünel, 7 bin 700 metre bağlantı yollarıyla beraber dev bir eser olacak.” şeklinde konuştu.

Mustafa Arslan, bu önemli projeyi Türkiye’ye kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız iktidara geldiği günden beri hizmet siyasetinde dünyada öncü oldu. Türkiye’mizi, Tokat’ımızı ve bölgemizi büyük eserlerle buluşturdu, kendisine teşekkür ediyoruz. Yine Ulaştırma Bakanı’mıza ve AK Parti Grup Başkanı’mız Sivas Milletvekilimiz Abdullah Güler’e de teşekkür ediyoruz.” dedi. Bu projenin Tokat’ın ve Sivas’ın çehresini değiştireceğini söyleyen Arslan, “Karadeniz ile Akdeniz aksındaki en önemli yollardan birisi olacak. Bildiğiniz gibi bu yolun devamında Ünye-Akkuş-Niksar yolunda da inşaatımız devam ediyor. Bölgemizin ekonomisini, turizmini, her yönden değiştirecek bir projedir.” diyerek sözlerini sürdürdü.