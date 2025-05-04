Tünelde Sollama Kazası: 5 Yaralı!

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Gümüşhane’de tünel içerisinde sollama yaparken meydana gelen bir kaza sonucunda 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay, Hacıemin-3 Tüneli’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Okan Y. yönetimindeki 29 AAH 113 plakalı otomobil, Gümüşhane yönünde ilerlerken tünelde sollama yapmaya karar verdi. Frene basıldığı anda otomobil kontrolden çıktı ve yan yatarak savrulmaya başladı. Arkadan gelen Abdurrahman D. yönetimindeki 61 ADN 026 plakalı ticari araç, savrulan otomobilin yolcu kısmına çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralananlar arasında otomobilin yolcusuyla ticari aracın sürücüsü ve yolcuları bulunuyor. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından Okan Y., kazanın etkisinden kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDEYDİ

İhbar üzerine tünel yolunda çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Kazanın ardından güvenlik güçleri gerekli incelemeleri yaparak kazanın nedenini araştırmaya başladı. Kazalar, trafikte dikkatli olmanın önemini bir kez daha gösteriyor.