Tünelde Ters Yönde Giden Motosiklet

TEHLİKELİ YOLCULUK MALTEPE’DE GERÇEKLEŞTİ

Maltepe’de bir motosiklet sürücüsünün ters şeritte ilerlediği tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı tünelinde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü, tünel içerisine girdiğinde ters yönde hareket etmeye başladı.

TRAFİĞİ GÖZ ARDI EDEREK İLERLEDİ

Sürücü, trafiği hiçe sayarak karşı yönden gelen araçların şeridinde ilerleyerek, tünel içinde adeta kendi yolundaymış gibi devam etti. Bu davranış, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin araçların üzerine doğru geldiği, ancak sürücülerin muhtemel bir kazayı önlemek için yavaşladığı dikkat çekiyor.