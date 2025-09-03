Haberler

Tünelde Ters Yönde Giden Motosiklet

TEHLİKELİ YOLCULUK MALTEPE’DE GERÇEKLEŞTİ

Maltepe’de bir motosiklet sürücüsünün ters şeritte ilerlediği tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı tünelinde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü, tünel içerisine girdiğinde ters yönde hareket etmeye başladı.

TRAFİĞİ GÖZ ARDI EDEREK İLERLEDİ

Sürücü, trafiği hiçe sayarak karşı yönden gelen araçların şeridinde ilerleyerek, tünel içinde adeta kendi yolundaymış gibi devam etti. Bu davranış, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin araçların üzerine doğru geldiği, ancak sürücülerin muhtemel bir kazayı önlemek için yavaşladığı dikkat çekiyor.

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirası Önemsiyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştirilen Uluslararası Keçe Çalıştayı, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması ve keçe geleneğinin devamlılığına dair sorunları ele aldı.
TdV Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencileri için 2025-2026 eğitim dönemine yönelik burs başvurularının başladığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Eylül.

