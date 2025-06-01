Tunus, Libya’daki Çözüm Girişimlerini Destekledi

TUNUS’UN DİYALOG DESTEĞİ

Tunus, Libya’da sürdürülebilir ve kapsamlı siyasi çözümü hedefleyen tüm çabalara destek vereceğini belirtti. Tunus Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti, Mısır’ın Kahire kentinde Libya konusunda gerçekleştirilen üçlü komşu ülkeler toplantısına katıldı. Nıfti, toplantıda yaptığı açıklamada, Tunus’un, Libyalı taraflar arasında Birleşmiş Milletler himayesinde siyasi bir çözüme ulaşmayı amaçlayan diyalog sürecini desteklediğini söyledi. Libyalı taraflar arasındaki diyaloğun, halkın çıkarlarını gözetmesi ve dış müdahalelerden uzak durması gerektiğinin altını çizen Nıfti, Libya’daki sürdürülebilir ve kapsamlı siyasi çözüm girişimlerine etkin bir şekilde katılacaklarını ifade etti.

TRABLUS’TA ÇATIŞMALAR BAŞLIYOR

Trablus’taki olaylar, İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından alevlendi. Hükümet, kısa bir süre içerisinde yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi’nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını bildirdi. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatına mensup üyeleri, Trablus’taki olaylarda devlet otoritesinin sağlanması konusundaki başarılı çabaları nedeniyle kutladı.

MİLİSLER ARASINDA ÇATIŞMA VE ATEŞKES

Trablus’taki güçlü milis gruplardan kabul edilen “Rada” ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs’ta sabah saatlerinde çatışmalar gerçekleşti. Şehirdeki çeşitli bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü. Aynı gün, Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus’taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan etti. Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 70 kişinin de yaralandığını bildirdi.