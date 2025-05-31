Tunus, Libya için siyasi çözümü destekleyecek

TUNUS ÜLKESİNDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Tunus, Libya’da sürdürülebilir ve kapsamlı siyasi çözümü hedefleyen her türlü girişime destek vereceğini bildirdi. Tunus Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti’nin Mısır’ın Kahire kentinde Libya konulu üçlü komşu ülkeler toplantısına katıldığını duyurdu. Nıfti, toplantıdaki konuşmasında Tunus’un, Libyalı taraflar arasında Birleşmiş Milletler rehberliğinde bir siyasi çözüme ulaşmayı hedefleyen diyalog sürecine destek verdiğini vurguladı. Libyalı taraflar arasındaki diyalogun, halkın çıkarlarını koruması ve dış müdahalelerden bağımsız olması gerektiğini belirten Nıfti, Libya’da kalıcı ve kapsamlı bir siyasi çözüm için çaba göstereceklerini ifade etti.

TRABLUZ’DA ÇATIŞMALARIN BAŞLAMASI

Trablus’taki olaylar, milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başlamıştı. Hükümet, kısa bir süre sonra 444. Tugay’ın, Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi’nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını açıkladı. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ordunun ve polis teşkilatı mensuplarının, Trablus’taki olaylarda devlet otoritesinin sağlanması konusundaki başarılarından dolayı tebrik etti.

MİLİS GRUPLARI ARASINDA ÇATIŞMALARA DEVAM

Başkentte güçlü milis gruplarından “Rada” ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs’ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başladı. Trablus’un farklı bölgelerinden dumanlar yükselmeye başladı. Aynı gün öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, vatandaşları korumak amacıyla Trablus’taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus’taki iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 70 kişinin yaralandığını bildirdi.