Tunus’ta Gözaltı Protesto Edildi Ticaret

TUNUS’TA PROTESTO GÖSTERİLERİ

Tunus’ta “devlet güvenliğine komplo kurmakla” suçlanan sanıkların savunma heyetinden Avukat Ahmed Savab’ın gözaltına alınması, başkent Tunus’un Habib Burgiba Caddesi’nde düzenlenen protesto ile kınandı. Gösteriye katılan onlarca kişi, “Savab serbest bırakılsın” şeklinde sloganlar attı. Bazı siyasi partiler de Savab’ın serbest bırakılmasını isteyen açıklamalar yaptı. Nahda Hareketi tarafından yapılan bir açıklamada, “Hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını savunmada gösterdiği onurlu duruş nedeniyle bedel ödeyen Ahmed Savab’a mutlak dayanışma içinde olunduğu” ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN GÖZALTI

Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri, Ahmed Savab’ı “devlet güvenliğine karşı komplo kurma” davası kapsamında gözaltına aldı. Avukat Sami bin Gazi, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Tunus polisinin eski İdare Mahkemesi hakimi ve aynı zamanda bu davanın savunma heyeti üyesi olan Savab’ı evinde gözaltına alarak, Terör Suçları Soruşturma Birimi’nin bulunduğu Buşuşa bölgesindeki emniyet merkezine götürdüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA NEDENİ VE SUÇLAMALAR

Terörle Mücadele Yargı Birimi Sözcüsü Hannan Kaddas, Avukat Savab hakkında 19 Nisan’da “şiddeti teşvik etmek” suçlamasıyla görüntülerin yayımlanmasının ardından bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aynı tarihte ilgili mahkemenin “devlet güvenliğine karşı komplo kurmak” suçlamasıyla yargılanan sanıklara 13 ile 66 yıl arasında hapis cezaları verdiği bildirildi. Sanıkların suçlamaları arasında “devletin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak”, “terörle bağlantılı örgüt kurmak ve bu örgüte katılmak”, “devlet yapısını değiştirmeye yönelik saldırı hazırlığı”, “halkı silahla kışkırtma”, “kaos, yağma ve cinayet teşviki”, “gıda ve çevre güvenliğine zarar vermek” yer alıyor.

Bu dava kapsamında, Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketi’nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac gibi önemli isimler yargılanıyor. 2023 yılında başlatılan gözaltı dalgasında, aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin de bulunduğu birçok siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı “devlet güvenliğine komplo kurmak” suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor. Muhalefet, bu gözaltı operasyonunu kendilerine yönelik bir “sindirme operasyonu” olarak değerlendiriyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise bazı siyasilerin gözaltına alınmasının “devletin güvenliğine karşı komplo kurmak” ve “ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar”la ilgisi olduğunu savunuyor.