Tunus’ta Plastik Fuarı Gerçekleşti

Tunus’ta Uluslararası Fuar Düzenleniyor

Tunus’ta gerçekleştirilen Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı, hem yerli hem de yabancı firmaların katılımıyla önemli bir etkinlik haline geldi. Başkent Tunus’taki Kram Fuar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye, Çin, İspanya, Fransa, Malezya, Fas ve Katar gibi birçok ülkeden 200’ün üzerinde firma yer aldı.

Barem Ambalaj’dan Açıklama

Fuara katılan Türkiye temsilcisi Barem Ambalaj İhracat Müdürü Mehmet Uğur Pak, “Türkiye’de sektörümüzde lider üreticiyiz, dünyada 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tunus pazarına yaklaşık üç yıl önce ofisimizi kurarak girdik.” diyerek Türkiye’nin ambalaj sektöründeki gücünü vurguladı. Kuzey Afrika ülkeleri ve özellikle Tunus’a yönelik hizmet verdiklerini belirten Pak, “Tunus’taki ambalaj fuarına yüzde 100 kartondan ürettiğimiz özel stant ile katıldık” ifadesini kullandı.

Kartondan Üretim ve İş Birlikleri

Pak, fuar süresince birçok Tunuslu firma ile işbirliği fırsatları yakaladıklarını, ayrıca “Hedefimiz Tunus pazarından diğer Afrika ülkelerine de hizmet vermek” diye ekledi. Tunus ve Cezayir’deki hurma üreticilerinin neredeyse tamamının ambalaj ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Pak, “Tunus ve Cezayir’de ciddi bir potansiyeli olan hurma sektöründeki ambalaj üretimindeki eksikliği fark ettik” diyerek amaçlarını belirtti. Şirketlerinin özel üretimle hizmet sunduğunu ve aldıkları ambalaj siparişlerinin tamamını Türkiye’deki imalathanelerinde ürettiklerini vurguladı.

Yakın Gelecekte Kağıt Fabrikası

Fuarın sonunda, “Yakında kuracağımız kağıt fabrikasıyla kendi hammaddemizi de üretmeye başlayacağız” ifadesiyle geleceğe yönelik planlarını paylaştı. İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı bugün sona eriyor.