Tunus’ta Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİK

Tunus’taki Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen “Dünya Kahvaltı Günü” organizasyonunda Türk kahvaltısı misafirlere tanıtıldı. Etkinlik, Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, hareketin misyon temsilcileri, Türk kurumlarında çalışanlar, YEE öğrencileri ve Tunus’ta yaşayan Türkler yer aldı.

Türk KAHVALTISININ ÖNEMİ VURGULANDI

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Demircan, Türk kültüründe kahvaltının oldukça önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Türkiye’deki lokantalarda kahvaltı menüsünün en önemli öğünlerden biri olduğunu belirtti. Kahvaltılık hazırlayan aşçı Şef Ayhan Mersin, “Dünya Kahvaltı Günü’nde, Tunuslu kardeşlerimize Türk kahvaltısını tanıtmak için yöresel tatlardan oluşan bir menü hazırladık. YEE’de yapılan bu etkinlikle Türk ve Tunuslu kardeşlerimiz hep beraber aynı sofraya oturma fırsatı buldu. Etkinliğe katkı sağlayan taraflara çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

TÜRK VE TUNUSLU DOSTLAR BİR ARADA

Etkinlik için hamur işi kahvaltılık hazırlayan Tunus Büyükelçiliği aşçısı Adem Çelik de, Türk kahvaltısını Türk ve Tunuslu dostlara sunma adına büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu aktardı. Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan “Dünya Kahvaltı Günü” nedeniyle Türkiye’de ve yurtdışındaki temsilciliklerde Türk kahvaltısının tanıtıldığı çeşitli organizasyonlar yapılıyor.