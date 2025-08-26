Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Yanlış Bilgiler

MODERN BİR YÖNTEM OLARAK TÜP BEBEK TEDAVİSİ

İzmir Tüp Bebek Merkezi’nin doktorlarından Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Funda Göde, tüp bebek tedavisinin dünya genelindeki milyonlarca çifte umut verdiğini belirtiyor. Ancak, süreçle ilgili yanlış bilgilerin yayılması çiftlerin karar verme aşamasında kaygılarını artırabiliyor. Doç. Dr. Göde, sosyal medya ve diğer mecralarda yayılan efsanelerin tedavinin gerçekliklerini gölgelediğini belirterek, “Çiftlerin yanlış inanışlara değil, bilimsel doğrulara güvenmesi sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi için çok önemlidir” diyor.

YANLIŞ İNANÇLAR VE GERÇEKLER

Tüp bebek tedavisinde en çok endişe yaratan konulardan biri kullanılan hormon destekleri. Çoğu çiftin bu ilaçların kalıcı kilo artışı ya da ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine inandığını ifade eden Doç. Dr. Göde, “Oysa bilimsel araştırmalar bu ilaçların geçici ödem ve iştah değişiklikleri yapabileceğini, tedavi tamamlandığında vücudun normale döndüğünü göstermektedir. Tüp bebek ilaçlarının invaziv kanserlere yol açtığına dair güçlü bir kanıt yoktur” diyor.

BAŞARI ORANLARI HAKKINDA DOĞRU BİLGİLER

Tüp bebek tedavisinde bir diğer yaygın yanlış inanış ise her denemede kesin başarı beklentisidir. Doç. Dr. Göde, “Tedavi sürecindeki çiftlerin gerçekçi beklentilere sahip olmaları önemlidir. Tüp bebek tedavisinin başarısı çiftin tıbbi geçmişi ve mevcut sağlık durumuyla doğrudan ilişkilidir. Birçok çift ilk denemede sonuç alabilirken, bazılarında birden fazla deneme gerekebilir” diyor.

GENETİK AYIKLAMANIN ÖNEMİ

Preimplantasyon genetik tarama (PGT) yöntemi, tüp bebek sürecinde sağlıklı embriyo seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Doç. Dr. Göde, “Bu işlem sırasında embriyolardan alınan örnekler dikkatlice incelenmektedir. Bilimsel çalışmalar, genetik ayıklama işleminin embriyoya zarar vermediğini ortaya koymaktadır. Bu işlem, tekrarlayan gebelik kaybı veya ileri yaş gibi risk faktörleri bulunan çiftler için önemli avantajlar sunabilir” dedi.

İKİZ GEBELİK YANLIŞLARI

Toplumda tüp bebek tedavisinin her zaman ikiz gebelikle sonuçlandığına dair yaygın bir inanç vardır. Ancak, modern tekniklerde çoğul gebelik riskini azaltmak amacıyla genellikle tek embriyo transferi yapılmaktadır. Doç. Dr. Göde, “Tek embriyo transferi, anne ve bebek sağlığını korumak için güncel yaklaşımlar arasında öne çıkmaktadır” ifadelerini kullanıyor.

EMBRİYO TRANSFERİ SONRASINDA HAREKETİN ÖNEMİ

Embriyo transferinin ardından hastaların normal yaşamlarına dönmeleri öneriliyor. Doç. Dr. Göde, “Uzun süre yatmak tıbben gerekli değil ve başarı oranlarını artırmıyor. Aksine, hareketsizlik dolaşım üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle tedavi sonrası hafif aktivitelerin sürdürülmesi, hem bedensel iyileşme hem de psikolojik rahatlık açısından daha yararlıdır” diyerek bu yanlış inanışa dikkat çekiyor.